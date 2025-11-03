В Україні заговорили про втрату Покровська: закликають відвести війська

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега попередив про загрозу "практичної втрати" Покровська та закликав до відведення підрозділів із цього міста та сусіднього Мирнограду.

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

Віталій Дейнега у своєму дописі у Facebook різко розкритикував доповіді Генерального штабу, заявивши, що "звіти Генштабу складаються з кожним днем все більше з брехні".

"Спробую сказати це з мінімумом емоцій: якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів", — пише Дейнега.

За його словами, Україна може опинитися в умовах, коли "діру у фронті нікому латати", а створені в тилу фортифікації швидко опиняться під контролем росіян. Засновник фонду "Повернись живим" наголосив, що ситуація в районі Покровська є критичною.

Дейнега зауважує, що армія РФ наблизилася до окупації Покровська, тому варто рятувати українських військових, які досі залишаються на бойових позиціях у цьому регіоні.

"Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить, що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити", — заявив Дейнега.

Дейнега також звернувся до військово-політичного керівництва, закликавши не боятися "падіння рейтингів". За його словами виборів у наступному році не буде, адже продовжиться війна, а Україні потрібно кимось воювати.

За останніми повідомленнями, бої за контроль над стратегічно важливим Покровськом загострюються. Російські підрозділи поступово проникають до міста та перекривають шляхи постачання, якими забезпечуються українські сили оборони.

