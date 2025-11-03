logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Україні заговорили про втрату Покровська: закликають відвести війська
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні заговорили про втрату Покровська: закликають відвести війська

Віталій Дейнега з "Повернись живим" заявив про загрозу втрати Покровська та закликав до відведення українських військ із міста.

3 листопада 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега попередив про загрозу "практичної втрати" Покровська та закликав до відведення підрозділів із цього міста та сусіднього Мирнограду.

В Україні заговорили про втрату Покровська: закликають відвести війська

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

Віталій Дейнега у своєму дописі у Facebook різко розкритикував доповіді Генерального штабу, заявивши, що "звіти Генштабу складаються з кожним днем все більше з брехні".

"Спробую сказати це з мінімумом емоцій: якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів", — пише Дейнега. 

За його словами, Україна може опинитися в умовах, коли "діру у фронті нікому латати", а створені в тилу фортифікації швидко опиняться під контролем росіян. Засновник фонду "Повернись живим" наголосив, що ситуація в районі Покровська є критичною. 

Дейнега зауважує, що армія РФ наблизилася до окупації Покровська, тому варто рятувати українських військових, які досі залишаються на бойових позиціях у цьому регіоні.

"Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить, що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити", — заявив Дейнега.

Дейнега також звернувся до військово-політичного керівництва, закликавши не боятися "падіння рейтингів". За його словами виборів у наступному році не буде, адже продовжиться війна, а Україні потрібно кимось воювати.

За останніми повідомленнями, бої за контроль над стратегічно важливим Покровськом загострюються. Російські підрозділи поступово проникають до міста та перекривають шляхи постачання, якими забезпечуються українські сили оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що бої подібні до Покровська "вже дуже скоро" можуть бути в іншому великому місті.

Також "Коментарі" писали, що Росія може відкрити шлях на великі міста після захоплення Покровська.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GUeeNr6Ek/
