В Украине заговорили о потере Покровска: призывают увести войска

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега предупредил об угрозе "практической потери" Покровска и призвал к отводу подразделений из этого города и соседнего Мирнограда.
Бои за Покровск. Фото из открытых источников
Виталий Дейнега в своем сообщении в Facebook подверг резкой критике доклады Генерального штаба, заявив, что "отчеты Генштаба состоят с каждым днем все больше из лжи".
По его словам, Украина может оказаться в условиях, когда "дыру во фронте некому латать", а созданные в тылу фортификации быстро окажутся под контролем россиян. Учредитель фонда "Вернись живым" подчеркнул, что ситуация в районе Покровска критическая.
Дейнега отмечает, что армия РФ приблизилась к оккупации Покровска, поэтому следует спасать украинских военных, которые до сих пор остаются на боевых позициях в этом регионе.
Дейнега также обратился к военно-политическому руководству, призвав не бояться "падения рейтингов". По его словам, выборов в следующем году не будет, ведь продолжится война, а Украине нужно кем-то воевать.
По последним сообщениям, бои за контроль над стратегически важным Покровском обостряются. Российские подразделения постепенно проникают в город и перекрывают пути снабжения, которыми обеспечиваются украинские силы обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бои подобные к Покровску "уже очень скоро" могут быть в другом большом городе.
Также "Комментарии" писали, что Россия может открыть путь на крупные города после захвата Покровска.