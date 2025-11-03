В Украине заговорили о потере Покровска: призывают увести войска

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега предупредил об угрозе "практической потери" Покровска и призвал к отводу подразделений из этого города и соседнего Мирнограда.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

Виталий Дейнега в своем сообщении в Facebook подверг резкой критике доклады Генерального штаба, заявив, что "отчеты Генштаба состоят с каждым днем все больше из лжи".

"Попробую сказать это с минимумом эмоций: если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов", — пишет Дейнега.

По его словам, Украина может оказаться в условиях, когда "дыру во фронте некому латать", а созданные в тылу фортификации быстро окажутся под контролем россиян. Учредитель фонда "Вернись живым" подчеркнул, что ситуация в районе Покровска критическая.

Дейнега отмечает, что армия РФ приблизилась к оккупации Покровска, поэтому следует спасать украинских военных, которые до сих пор остаются на боевых позициях в этом регионе.

"Мы по факту уже практически потеряли Покровск, а это значит, что Мирноград держать тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить", – заявил Дейнега.

Дейнега также обратился к военно-политическому руководству, призвав не бояться "падения рейтингов". По его словам, выборов в следующем году не будет, ведь продолжится война, а Украине нужно кем-то воевать.

По последним сообщениям, бои за контроль над стратегически важным Покровском обостряются. Российские подразделения постепенно проникают в город и перекрывают пути снабжения, которыми обеспечиваются украинские силы обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бои подобные к Покровску "уже очень скоро" могут быть в другом большом городе.

Также "Комментарии" писали, что Россия может открыть путь на крупные города после захвата Покровска.