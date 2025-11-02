Ситуація погіршується: бої подібні до Покровська "вже дуже скоро" можуть бути в іншому великому місті

Ситуація на Лиманському напрямку різко загострюється. Український військовий Станіслав Бунятов, відомий під псевдонімом "Осман", попередив, що місто може опинитися під подібною до Покровська загрозою через активне використання російськими силами дронів FPV.

Бої за Лиман. Фото з відкритих джерел

За словами Бунятова, логістика українських підрозділів на Лиманському напрямку ускладнюється через дії ворога. Проблема виникла через незакритий відрізок траси Слов’янськ – Ізюм, де росіяни активно застосовують дрони, підключені до оптоволоконного зв’язку.

"На Лиманському напрямку в геометричній прогресії зростає проблема з логістикою через ворожих пілотів FPV. У таких умовах бої в Лимані, подібні до Покровська, почнуться вже дуже скоро", – зазначив військовий у своєму Telegram.

Бунятов додав, що повне блокування цього відрізку сіткою не встигли завершити, через що російські підрозділи можуть завдавати ударів по українських позиціях.

"Пересування по трасі Словʼянськ — Ізюм вже 50/50, там зʼявляються оптоволоконні FPV, на жаль затягнути повністю сіткою цей відрізок "не встигли", тому і маємо подібні проблеми", — пояснив військовий.

Бунятов закликав більше приділяти боротьбі з ворожими екіпажами дронів і запропонував прирівняти ціну отримання "є-Балів" за знищення оператора дронів до важкої техніки.

