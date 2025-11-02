Ситуация усугубляется: бои подобные к Покровску "уже очень скоро" могут быть в другом большом городе

Ситуация на Лиманском направлении резко обостряется. Украинский военный Станислав Бунятов, известный под псевдонимом "Осман", предупредил, что город может оказаться под подобной к Покровску угрозой из-за активного использования российскими силами дронов FPV.

Бои за Лиман. Фото из открытых источников

По словам Бунятова, логистика украинских подразделений на Лиманском направлении усложняется из-за действий врага. Проблема возникла из-за незакрытого отрезка трассы Славянск – Изюм, где россияне активно применяют дроны, подключенные к оптоволоконной связи.

"На Лиманском направлении в геометрической прогрессии растет проблема с логистикой из-за вражеских пилотов FPV. В таких условиях бои в Лимане, подобные к Покровску, начнутся уже очень скоро", — отметил военный в своем Telegram.

Бунятов добавил, что полную блокировку этого отрезка сеткой не успели завершить, из-за чего российские подразделения могут наносить удары по украинским позициям.

"Передвижение по трассе Славянск – Изюм уже 50/50, там появляются оптоволоконные FPV, к сожалению затянуть полностью сеткой этот отрезок "не успели", поэтому и имеем подобные проблемы", — пояснил военный.

Бунятов призвал больше уделять борьбе с вражескими экипажами дронов и предложил приравнять цену получения "е-баллов" за уничтожение оператора дронов к тяжелой технике.

