«Окружение ВСУ»: в Генштабе сделали заявление о Покровске и Мирнограде
НОВОСТИ

«Окружение ВСУ»: в Генштабе сделали заявление о Покровске и Мирнограде

В Генштабе заявили, что оцепления наших подразделений и частей в Покровско-Мирноградской агломерации нет

5 ноября 2025, 15:12
Автор:
Недилько Ксения

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. Однако оцепления наших войск и частей в этой зоне нет. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.

"Так, только за минувшие сутки в районе Покровска наши воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 захватчика ранены. Уничтожены или повреждены 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.

В общей сложности, с начала недели, на Покровском направлении потери российских войск составили: 249 оккупантов (из них 159 безвозвратные), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевая бронированная машина", – сообщили в Генштабе.

Там подчеркивают, что одновременно ведется работа по укреплению флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что идет Добропольская операция. За прошедшие сутки украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 700 м. Всего за время операции по состоянию на 05 ноября 2025 года освобождено 188.9 км², а 249.9 км² — зачищено от ДРГ противника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ прокомментировали заявление главы украинского государства и заявили, что заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" "оставшихся 60 россиян" может свидетельствовать лишь о двух вещах.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

