Генерал назвал два направления наступления россиян от Покровска

Российские войска продолжают активные наступательные действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска. По словам генерал-лейтенанта в отставке, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, после возможного захвата города оккупанты могут развивать наступление сразу в двух направлениях — на Днепровщину и в сторону Константиновки.

Игорь Романенко. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, что Покровск имеет стратегическое значение не только сам по себе, но и как плацдарм для дальнейших действий российских войск.

"Одно из направлений — это Днепровщина. Враг постепенно от Покровска продвигался туда и уже вклинился на отдельных участках до 20 километров. Он осуществляет там так называемую тактику "тысячи порезов". Если посмотреть на карту, то это вклинение на ряде направлений населенных пунктов, частично захвативших враг, частично удалось Силам обороны отбить", — отметил генерал.

По его словам, на Днепровщине противник добивается заметного прогресса. Если в сентябре половина всех вновь захваченных территорий приходилась именно на это направление, то уже в октябре это около 70%.

По оценке генерала, вторым направлением является Константиновка и район Доброполья, северо-восточнее Покровска.

"Там был рейд и оттуда оседлав дорогу "Доброполье — Краматорск". И не только в сторону Константиновки, враг продвигается и это следующая их цель. В ближайшее время Константиновка будет атаковаться с трех сторон, непосредственно со стороны Покровска, с Торецкого направления и с востока — это южная часть Часового Яра", – предупредил военный.

Игорь Романенко также добавил, что дальнейшие действия россиян могут быть направлены на продвижение вдоль линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, что представляет значительную угрозу обороне всей Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ сделали заявление об отступлении бойцов из Покровска.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе отреагировали на информацию о якобы окружении Покровска.