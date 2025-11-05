Генерал назвал два направления наступления россиян от Покровска

Рубрики
Slava Kot
Российские войска продолжают активные наступательные действия в Донецкой области, в частности в районе Покровска. По словам генерал-лейтенанта в отставке, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Романенко, после возможного захвата города оккупанты могут развивать наступление сразу в двух направлениях — на Днепровщину и в сторону Константиновки.
Игорь Романенко. Фото из открытых источников
Игорь Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, что Покровск имеет стратегическое значение не только сам по себе, но и как плацдарм для дальнейших действий российских войск.
По его словам, на Днепровщине противник добивается заметного прогресса. Если в сентябре половина всех вновь захваченных территорий приходилась именно на это направление, то уже в октябре это около 70%.
По оценке генерала, вторым направлением является Константиновка и район Доброполья, северо-восточнее Покровска.
Игорь Романенко также добавил, что дальнейшие действия россиян могут быть направлены на продвижение вдоль линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, что представляет значительную угрозу обороне всей Донецкой области.
