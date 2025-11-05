У ЗСУ зробили заяву про відступ бійців з Покровська

Начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка обороняє Покровськ, лейтенант Артем Прібильнов повідомив, що російські окупанти глибоко просунулися в місто, де тривають запеклі вуличні бої.

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

За словами військового, противник довів кількість авіаударів керованими авіабомбами до рекордних показників, зосередивши основний вогонь саме на Покровській агломерації. Протягом кількох днів російська армія скидала сотні КАБів щодоби, розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Офіцер зазначив, що Сили оборони змушені залишати позиції лише через те, що попередні оборонні рубежі повністю знищені ворогом і не підлягають відновленню.

Він пояснив, що, виявивши українські позиції, окупанти атакують їх одразу кількома засобами: спершу запускають близько 15 FPV-дронів, а потім завдають ударів КАБами, артилерією та мінометами.

"Я часто стикаюся з коментарями в Інтернеті, коли люди, незнайомі з військовою справою, відчайдушно воюють проти того, що ми відступаємо. Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції, тому що рубежі оборони були повністю знищені і не підлягають відновленню", – наголосив представник 115-ї ОМБр.

Водночас він уточнив, що кількість інженерних загороджень і укріплених позицій у Покровську була достатньою, однак російські війська поступово й цілеспрямовано їх руйнували.

"Це просто, на жаль, закономірність цієї війни. При цьому за рік Покровської оборони ми знищили шалену кількість ворога на підступах. Таким чином, за рік оборони своє завдання Покровськ виконав", – зазначив Прібильнов.

За його словами, нині в місті залишається близько двох сотень російських окупантів. Водночас противник продовжує інфільтруватися, намагаючись просунутися глибше в міську забудову.

"Звичайно, коли вони вже залазять по підвалах, рештках будівель, то їх дуже важко викурити. Також тривають міські бої і зачистка найбільш важливих шляхів сполучення, які залишилися в Покровську", – додав Прібильнов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, у військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області.

"Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА. Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити". – зазначає експерт.

