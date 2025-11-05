Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Щодо Покровська та Мирнограда було прийняте політичне рішення – Флеш

За його словами, у військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області.

"Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.

Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити". – зазначає експерт.

Він підкреслює, що жодні позиції не варті життя людей.

"Сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.

Є прохання. Ті наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими і, коли можуть, читають новини та соціальні мережі. Тому прошу, не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить "все пропало", "всі оточені" а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде складно", – додає Бескрестнов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. Проте оточення наших військ та частин в цій зоні немає. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.