Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Относительно Покровска и Мирнограда было принято политическое решение – Флэш

По его словам, в военном плане удержание этих позиций важно, поскольку с них открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области.

"Вы видите это на карте высот. Если противник займет Покровск, то с его высот получит возможность работать далеко БПЛА.

Политических решений я не обсуждаю, хватает и без меня экспертов. Безусловно, такие решения не были бы приняты, если бы военное руководство не видело возможности этого делать", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что никакие позиции не стоят жизни людей.

"Надеюсь, что если возникнет необходимость спасать людей, это будет сделано вовремя. Фактически, силы обороны и так совершили подвиг, удерживая Покровское направление год. И пехота, и артиллерия, и, конечно, СБС.

Есть просьба. Те наши ребята, которые остаются на позициях, общаются с близкими и когда могут читают новости и социальные сети. Потому прошу, не нагнетайте обстановку. Солдату сложно морально воевать, когда звучит "все пропало", "все окружены", а на картах серой зоной обозначают то, где ты уверенно держишь оборону. От панических публикаций они не покинут позиции и не уйдут, но морально им будет сложно", – добавляет Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. Однако оцепления наших войск и частей в этой зоне нет. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.