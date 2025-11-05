В ВСУ сделали заявление об отступлении бойцов из Покровска

Начальник отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, обороняющей Покровск, лейтенант Артем Прибыльнов сообщил, что российские оккупанты глубоко продвинулись в город, где продолжаются ожесточенные уличные бои.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По словам военного, противник довел количество авиаударов управляемыми авиабомбами до рекордных показателей, сосредоточив основной огонь именно на Покровской агломерации. В течение нескольких дней российская армия сбрасывала сотни КАБ ежесуточно, рассказал он в интервью Радио Свобода.

Офицер отметил, что Силы обороны вынуждены покидать позиции только потому, что предыдущие оборонные рубежи полностью уничтожены врагом и не подлежат восстановлению.

Он пояснил, что, обнаружив украинские позиции, оккупанты атакуют их сразу несколькими средствами: сначала запускают около 15 FPV-дронов, а затем наносят удары КАБами, артиллерией и минометами.

"Я часто сталкиваюсь с комментариями в Интернете, когда люди, незнакомые с военным делом, отчаянно воюют против того, что мы отступаем. Мы не отступаем, мы отходим на запасные позиции, потому что рубежи обороны были полностью уничтожены и не подлежат восстановлению", – подчеркнул представитель 115-й ОМБр.

В то же время, он уточнил, что количество инженерных заграждений и укрепленных позиций в Покровске было достаточным, однако российские войска постепенно и целенаправленно их разрушали.

"Это просто, к сожалению, закономерность этой войны. При этом за год Покровской обороны мы уничтожили бешеное количество врага на подступах. Таким образом, за год обороны свою задачу Покровск выполнил", – отметил Прибыльнов.

По его словам, в настоящее время в городе остается около двух сотен российских окупантов. В то же время противник продолжает инфильтрироваться, пытаясь продвинуться глубже в городскую застройку.

"Конечно, когда они уже залезают по подвалам, останкам зданий, то их очень трудно выкурить. Также продолжаются городские бои и зачистка наиболее важных путей сообщения, которые остались в Покровске", — добавил Прибыльнов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.

По его словам, в военном плане удержание этих позиций важно, поскольку по ним открывается практически ровная территория вглубь Днепропетровской области.

"Вы это видите на карте высот. Если противник займет Покровск, то с его высот получит также возможность работать далеко от БПЛА. Политические решения я не обсуждаю, хватает и без меня экспертов. Безусловно, такие решения не были бы приняты, если бы военное руководство не видело возможностей этого делать". – отмечает эксперт.

