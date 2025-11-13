logo_ukra

Залужний видав трагічний прогноз про війну в Україні: час на боці ворога
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний видав трагічний прогноз про війну в Україні: час на боці ворога

Росія продовжить війну без посилення міжнародного тиску

13 листопада 2025, 10:40
Автор:
Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зауважив, що Росія не готується до швидкого завершення війни — натомість вона налаштовується на тривале протистояння. За його словами, виснажена Україна, розділений Захід і стримані США створюють умови, за яких "час на боці" Москви.

Залужний видав трагічний прогноз про війну в Україні: час на боці ворога

Без посиленого міжнародного тиску чи серйозних внутрішніх потрясінь у РФ, керівництво країни, скоріше за все, продовжуватиме війну на довгу перспективу — адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати задля здійснення незмінних цілей.

Залужний підкреслив: потрібен стратегічний поворот — не просто продовження тактики виснаження, а інтеграція в більш широку, активну стратегію з акцентом на інновації та технології. Необхідно зменшити залежність від простого накладання втрат на ворога, а зосередитись на технологічному перевазі та маневрах, що змінюватимуть правила гри.

Раніше ексголовком наголошував, що Україна прагне миру через перемогу, а не через тимчасове перемир’я. Уявлення справедливого завершення війни включає повне відновлення територіальної цілісності держави, притягнення Росії до відповідальності за військові злочини та гарантії, що агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Він застеріг, що без чіткої технологічної і стратегічної переорієнтації та ефективного зовнішнього тиску довготривала війна стане фактом.

Як вже писали "Коментарі", нещодавно російські окупаційні сили практично безперервно атакують регіон Одещина, застосовуючи ударні безпілотники. Насамперед мішенями ворога стають не лише енергетичні об’єкти, а й морські порти країни — ті самі, які для Кремля залишаються "кісткою в горлі". Про це під час телемарафону розповів речник Військовоморські сили Збройних сил України (ВМС) Дмитро Плетенчук.



