Залужний видав трагічний прогноз про війну в Україні: час на боці ворога

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зауважив, що Росія не готується до швидкого завершення війни — натомість вона налаштовується на тривале протистояння. За його словами, виснажена Україна, розділений Захід і стримані США створюють умови, за яких "час на боці" Москви.

Фото: з відкритих джерел

Без посиленого міжнародного тиску чи серйозних внутрішніх потрясінь у РФ, керівництво країни, скоріше за все, продовжуватиме війну на довгу перспективу — адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати задля здійснення незмінних цілей.

Залужний підкреслив: потрібен стратегічний поворот — не просто продовження тактики виснаження, а інтеграція в більш широку, активну стратегію з акцентом на інновації та технології. Необхідно зменшити залежність від простого накладання втрат на ворога, а зосередитись на технологічному перевазі та маневрах, що змінюватимуть правила гри.

Раніше ексголовком наголошував, що Україна прагне миру через перемогу, а не через тимчасове перемир’я. Уявлення справедливого завершення війни включає повне відновлення територіальної цілісності держави, притягнення Росії до відповідальності за військові злочини та гарантії, що агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Він застеріг, що без чіткої технологічної і стратегічної переорієнтації та ефективного зовнішнього тиску довготривала війна стане фактом.

