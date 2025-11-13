Немов кістка посеред горла: у ВМС назвали несподівану причину щоденних атак Путіна по Одещині

Нещодавно російські окупаційні сили практично безперервно атакують регіон Одещина, застосовуючи ударні безпілотники. Насамперед мішенями ворога стають не лише енергетичні об’єкти, а й морські порти країни — ті самі, які для Кремля залишаються "кісткою в горлі". Про це під час телемарафону розповів речник Військово‑морські сили Збройних сил України (ВМС) Дмитро Плетенчук.

Фото: з відкритих джерел

Водночас 12 листопада лише за одну добу з боку Чорного моря до міста Одеса було здійснено чотири заходи дронів‑"шахедів", зазначив Плетенчук. Він підкреслив, що ворог прагне зірвати функціонування так званого зернового коридору — ключового каналу для експорту, наповнення бюджету та підтримки економічної стабільності України. "Він — як кістка поперек горла у росіян", — зробив він акцент. За його словами, попри атаки, понад 6 000 суден скористалися коридором за два роки роботи.

Крім безпосередньої участі у протидії повітряним ударам, ВМС також займаються наслідками мінування акваторії. У цьому контексті Плетенчук додав, що окупанти продовжують утримувати територію Кінбурнська коса, адже це дає їм можливість контролювати вихід з Дніпро‑Бузький лиман у Чорне море та блокувати морські порти Миколаївщини й Херсонщини. З цієї позиції вони також завдають ударів по південних районах Миколаївська область, одночасно побоюючись висадки українського десанту.

Як вже писали "Коментарі", у жовтні 2025 року близько 20% російських безпілотників та 45% ракет досягли українських цілей, залишаючись неперехопленими, оскільки Москва продовжує масштабні атаки на міста та критично важливі об’єкти інфраструктури, повідомляє ABC News. Це свідчить про певне зниження ефективності української протиповітряної оборони, що стає помітним на фоні тривалого конфлікту.