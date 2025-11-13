Как кость посреди горла: в ВМС назвали неожиданную причину ежедневных атак Путина по Одесщине

Недавно российские оккупационные силы практически непрерывно атакуют регион Одесщины, применяя ударные беспилотники. В первую очередь, мишенями врага становятся не только энергетические объекты, но и морские порты страны — те самые, которые для Кремля остаются "костью в горле". Об этом во время телемарафона рассказал спикер Военно - морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук.

Фото: из открытых источников

В то же время 12 ноября только за одни сутки со стороны Черного моря в город Одесса было осуществлено четыре мероприятия дронов - "шахедов", отметил Плетенчук. Он подчеркнул, что враг стремится сорвать функционирование так называемого зернового коридора – ключевого канала для экспорта, наполнения бюджета и поддержания экономической стабильности Украины. "Он – как кость поперек горла у россиян", – сделал он акцент. По его словам, несмотря на атаки, более 6000 судов воспользовались коридором за два года работы.

Помимо непосредственного участия в противодействии воздушным ударам ВМС также занимаются последствиями минирования акватории. В этом контексте Плетенчук добавил, что кафиры продолжают удерживать территорию Кинбурнской косы, ведь это дает им возможность контролировать выход из Днепра – Бужский лиман в Черное море и блокировать морские порты Николаевщины и Херсонщины. С этой позиции они также наносят удары по южным районам Николаевской области, одновременно опасаясь высадки украинского десанта.

Как уже писали "Комментарии", в октябре 2025 года около 20% российских беспилотников и 45% ракет достигли украинских целей, оставаясь неперехваченными, поскольку Москва продолжает масштабные атаки на города и критически важные объекты инфраструктуры, сообщает ABC News. Это свидетельствует о снижении эффективности украинской противовоздушной обороны, что становится заметным на фоне длительного конфликта.