У жовтні 2025 року близько 20% російських безпілотників та 45% ракет досягли українських цілей, залишаючись неперехопленими, оскільки Москва продовжує масштабні атаки на міста та критично важливі об’єкти інфраструктури, повідомляє ABC News. Це свідчить про певне зниження ефективності української протиповітряної оборони, що стає помітним на фоні тривалого конфлікту.

За даними Повітряних сил України, минулого місяця на територію країни було запущено 5312 безпілотників усіх типів. Українські захисники зуміли знищити або придушити 4242 із них, що становить близько 80%. Варто відзначити, що це найнижчий показник перехоплення дронів за весь 2025 рік, тоді як на початку року ефективність української ППО перевищувала 90%. У серпні та вересні цей показник становив близько 85%, що свідчить про поступове зниження рівня захисту.

Експерти та військові аналітики, які коментували ситуацію для ABC News, пояснюють таке падіння кількома ключовими факторами:

· різке збільшення кількості безпілотників, які Росія запускає одночасно;

· обмежені запаси боєприпасів для систем ППО;

· несприятливі погодні умови, що ускладнюють роботу радарів та засобів перехоплення.

У військовому відомстві додали, що зниження показників ефективності ППО відбувається на тлі активізації ударів Москви по критично важливій інфраструктурі, включно з енергетичними об’єктами, що особливо небезпечно в умовах наближення зимового сезону.

Портал "Коментарі" вже писав, що Володимир Путін зацікавлений у переговорах із президентом США Дональдом Трампом. Проте російський правитель прагне діяти з сильнішої позиції та продовжує наступальні дії в Україні, намагаючись захопити якомога більше територій, тому не поспішає на зустріч із главою Білого дому.