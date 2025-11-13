Украина становится бессильной против ракетного террора Путина: на Западе напугали прогнозами

В октябре 2025 года около 20% российских беспилотников и 45% ракет достигли украинских целей, оставаясь неперехваченными, поскольку Москва продолжает масштабные атаки на города и критически важные объекты инфраструктуры, сообщает ABC News. Это свидетельствует о снижении эффективности украинской противовоздушной обороны, что становится заметным на фоне длительного конфликта.

Фото: из открытых источников

По данным воздушных сил Украины, в прошлом месяце на территорию страны было запущено 5312 беспилотников всех типов. Украинские защитники сумели уничтожить или подавить 4242 из них, что составляет около 80%. Стоит отметить, что это самый низкий показатель перехвата дронов за весь 2025 год, в то время как в начале года эффективность украинского ПВО превышала 90%. В августе и сентябре этот показатель составил около 85%, что свидетельствует о постепенном снижении уровня защиты.

Эксперты и военные аналитики, комментировавшие ситуацию для ABC News, объясняют такое падение несколькими ключевыми факторами:

· резкое увеличение количества беспилотников, которые Россия запускает одновременно;

· ограниченные запасы боеприпасов для систем ПВО;

· неблагоприятные погодные условия, усложняющие работу радаров и средств перехвата.

В военном ведомстве добавили, что снижение показателей эффективности ПВО происходит на фоне активизации ударов Москвы по критически важной инфраструктуре, включая энергетические объекты, что особенно опасно в условиях приближения зимнего сезона.

