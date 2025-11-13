Залужный издал трагический прогноз о войне в Украине: время на стороне врага

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отметил, что Россия не готовится к быстрому завершению войны — вместо этого она настраивается на длительное противостояние. По его словам, истощенная Украина, разделенное Запад и сдержанные США создают условия, при которых "время на стороне" Москвы.

Фото: из открытых источников

Без усиленного международного давления или серьезных внутренних потрясений в РФ руководство страны, скорее всего, будет продолжать войну на долгую перспективу — адаптируясь, маневрируя и принимая потери для осуществления неизменных целей.

Залужный подчеркнул, что нужен стратегический поворот — не просто продолжение тактики истощения, а интеграция в более широкую, активную стратегию с акцентом на инновации и технологии. Необходимо уменьшить зависимость от простого наложения потерь на врага, а сосредоточиться на технологическом преимуществе и маневрах, изменяющих правила игры.

Ранее эксголовком отмечал, что Украина стремится к миру через победу, а не через временное перемирие. Представление справедливого завершения войны включает в себя полное восстановление территориальной целостности государства, привлечение России к ответственности за военные преступления и гарантии, что агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Он предостерег, что без четкой технологической и стратегической переориентации и эффективного внешнего давления долгосрочная война станет фактом.

