Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о причинах провала контрнаступления 2023 года. По его словам, это произошло из-за того, что операция отклонилась от первоначального плана, а Владимир Зеленский и другие должностные лица не выделили необходимые ресурсы.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Валерий Залужный в интервью Associated Press раскрыл новые детали контрнаступления 2023 года. По его словам, первоочередной план контрнаступления заключался в создании единого ударного кулака для возвращения части Запорожского региона, в частности атомной электростанции, и дальнейшее наступление на юг к Азовскому морю. Такая операция должна перерезать коридор, который армия РФ использовала для пополнения запасов Крыма.

Успех этой операции потребовал значительного наращивания сил и тактической неожиданности. Однако, по словам Залужного, вместо этого ресурсы были рассеяны. Кроме того, бывший главнокомандующий обвинил Зеленского, который, как пишет AP, не выделил необходимые ресурсы.

"Силы были рассеяны по большой территории, что уменьшило их ударную силу... План, который он (Залужный) разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы", — пишет AP, ссылаясь на слова Залужного.

Контрнаступление 2023 года вызвало критику среди военных экспертов из-за слишком амбициозных целей и позднего начала операции, что дало российской армии время укрепить позиции. Два западных представителя оборонного ведомства в комментарии Associated Press подтвердили версию Залужного на условиях анонимности, что контрнаступление отклонилось от первоначального плана.

