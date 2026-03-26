Когда закончится война в Украине: Кулеба дал честный ответ

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону высказал свои мнения по поводу войны в Украине. Журналист спросил его о том, что интересует каждого украинца — как и когда закончится война?

Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, когда закончится война в Украине, проведя параллели с конфликтами на Ближнем Востоке, где периодически происходят военные обострения.

"Я не знаю. Спросите гражданина Израиля, в любой момент у израильтянина спросите, когда закончится война, любая, с Газой, с Ираном, снова с Газой, снова с Ираном", — сказал Кулеба.

Также Гордон спросил у Кулебы, каким должен быть мирный договор между Украиной и Россией, чтобы он не превратился в "очередную бумажку"? Дипломат считает, что ключевая задача Украины состоит в том, чтобы изменить стратегическое восприятие войны в Москве.

"Украина должна научить Россию уроку о том, что она еще недостаточно сильна, чтобы Москва не могла нас окровавлять, но уже достаточно сильна, чтобы Россия не могла нас убить. Вот когда россияне это поймут, наша война перейдет в формат условных пограничных столкновений", — считает Кулеба.

В то же время дипломат признал, что в ближайшие годы Украине будет сложно навязать России собственные условия мира. Также Кулеба прямо сказал, что не видит возможности мира в Украине в ближайшие годы. Однако по поводу будущего дипломат сказал, что "Украина будет членом Европейского Союза".

