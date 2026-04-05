Когда закончится война в Украине: прогноз от Жданова

Полномасштабная война России против Украины все больше переходит в фазу затяжного противостояния, и скорого завершения боевых действий ждать не стоит. Такой прогноз на окончание войны в Украине дал военный эксперт Олег Жданов, указав на возможные сценарии развития событий.

Готова ли Россия завершать войну против Украины

Олег Жданов в комментарии ТСН отметил, что принципиально новых условий для окончания войны в Украине нет. Российские власти повторяют те же требования, используя любую дипломатическую инициативу как инструмент давления на Украину.

"Российская Федерация просто в агрессивной форме использует любой момент, чтобы показать, что может выдвинуть нам очередной ультиматум", – отметил эксперт.

Когда закончится война в Украине

Как объясняет эксперт, фронт движется медленно, а изменения на линии боевого столкновения часто носят локальный характер. Поэтому немаловажным фактором становится не только военная сила, но и экономическая устойчивость государств. По словам Жданова, европейские партнеры Украины планируют поддержку, по меньшей мере, еще на два последующие годы, однако война может продолжаться дольше.

"Европа рассчитывает финансирование по меньшей мере на 2026-2027 годы. Это означает, что война не закончится быстро. Вопрос, сколько воевать – как минимум два года. Но это может затянуться и дольше, потому что процессы внутри Российской Федерации не проходят быстро", – пояснил Жданов.

Таким образом по оценке Жданова одним из факторов окончания войны в Украине могут стать внутренние процессы в России. Из-за огромных ресурсов и масштаба экономики страны быстрое истощение маловероятно, однако рост расходов на войну постепенно оказывает давление на государственный бюджет РФ.

"Сдвинуть внутренние процессы, которые могут привести к серьезным изменениям в Российской Федерации — это не быстрый процесс. Это условно может быть и 10 лет", — отмечает военный обозреватель.

Эксперт также обратил внимание на напряженность среди российских элит по поводу решений Путина, который вынужден компенсировать рост военных расходов на войну против Украины. По словам Жданова, подобные процессы могут влиять на политическую ситуацию внутри страны.

"Путин заставляет олигархов возвращать деньги в бюджет, потому что воевать становится все дороже. Такие решения часто толкают элиты к мнению, что ситуацию нужно менять", – говорит эксперт.

В то же время, Жданов считает маловероятным сценарий общей мобилизации в России, поскольку это может спровоцировать внутреннюю нестабильность.

Отдельную роль Жданов отвел новым технологиям, которые могут повлиять на ускорение окончания войны. По его словам, дефицит личного состава постепенно ощущается с обеих сторон, поэтому решающим может стать тот, кто, скорее всего, сможет масштабно внедрить технологические решения на поле боя. Олег Жданов считает, что сейчас у Украины есть определенное преимущество в этом направлении.

