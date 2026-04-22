Известный астролог назвал "точную дату" окончания войны в Украине

Вопрос о том, когда закончится война в Украине, остается одним из самых болезненных для общества. На этом фоне у медиа снова появился прогноз астролога Влада Росса, который озвучил несколько возможных временных рамок завершения боевых действий и подписания мирных договоренностей.

Астролог назвал дедлайн, когда окончится война в Украине. Фото из открытых источников

Известный астролог Влад Росс в комментарии "ТСН" рассказал, когда закончится война в Украине. По его словам, одним из ключевых периодов может стать сентябрь 2026 года. В это время, по мнению астролога, могут активизироваться переговорные процессы и появиться предпосылки для завершения горячей фазы войны. Однако Росс предполагает, что мирные договоренности, скорее всего, могут быть подписаны в 2029 году.

"Цикл Юпитера истекает в конце 2029 года, поэтому крайний срок, даю голову на отпор, мирные договоренности могут быть подписаны в 2029 году. Это крайний срок. Но есть еще сентябрь 2026 года. Могут возобновиться переговоры в середине сентября, до конца сентября", — сказал астролог.

Отдельно он высказал предположение о внутренней ситуации в России. По его мнению, Кремль может оказаться перед сложным выбором: оглашение новой волны мобилизации или ослабление позиций на фронте. Также астролог прогнозирует возможные серьезные изменения военно-политической ситуации осенью 2026 года.

В итоге Росс утверждает, что "точно" к 2030 году война в Украине будет окончена.

"Но я "железно" гарантирую, что как только начнется период Сатурна, в 2030, точно никакой войны не будет. Период Юпитера начался в сентябре 2021 года. Россия тогда на нас не напала, но было принято решение напасть, это предполагали известные издания. Период ужасного Юпитера, находящегося в "доме смерти", разрушений, войны истекает в ноябре-декабре 2029 года", — прогнозирует Росс.

Заметим, что астрологические прогнозы не имеют подтверждения и не могут рассматриваться как достоверный инструмент анализа войны или международной политики. Реальные сроки завершения войны зависят от решений государственного руководства, ситуации на фронте, поддержки союзников и дипломатических процессов.

