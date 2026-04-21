"Ми знаємо, чим усе закінчиться": Путін зробив загадкову заяву про фінал війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль нібито розуміє, чим закінчиться війна Росії проти України. Однак очільник Кремля не має наміру публічно розкривати свої плани щодо завершення військового конфлікту.

Володимир Путін під час зустрічі з представниками муніципальної влади РФ прокоментував війну Росії проти України. За словами російського лідера, Москва продовжуватиме діяти на війні відповідно до раніше поставлених цілей. Путін вкотре використав термін "спеціальна військова операція", яким російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми знаємо, чим усе закінчиться, але не робитимемо жодних публічних заяв із цього приводу, а просто реалізовуватимемо і прагнутимемо до тих цілей, які ми перед собою поставили, реалізовуватимемо ті завдання, які перед нами стоять", — сказав Путін.

Крім цього, глава Кремля повідомив про намір продовжувати створення так званої "зони безпеки" вздовж кордону з Україною. У Москві стверджують, що такі дії нібито потрібні для захисту прикордонних регіонів Росії.

"Поступово вона створюється на суміжній території. Ми так і далі діятимемо, поки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів", — додав Путін.

