Є пропозиція, щоб закінчити війну: Україна звернулася до Туреччини для зустрічі Зеленського та Путіна

Україна звернулася до Туреччини з пропозицією допомогти організувати зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У Києві заявляють, що готові до переговорів на найвищому рівні, якщо це наблизить закінчення війни в Україні.

Україна просить Туреччину організувати зустріч Зеленського і Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що Туреччина може відіграти важливу роль у мирному процесі. За його словами, Анкара може організувати зустріч Зеленського та Путіна для закінчення війни, а Україна має дієві пропозиції.

"Ми звернулися до Туреччини розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", — сказав міністр.

Попри це, очільник МЗС зазначив, що Анкара вже неодноразово виступала майданчиком для переговорів між Україною та Росією. Туреччина зберігає контакти з обома сторонами та має досвід посередництва у складних міжнародних питаннях. Сибіга зазначив, що добре знає турецьку дипломатію ще з часу роботи послом у цій країні та високо оцінює її можливості.

"Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес", – додав Сибіга.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі, якщо це матиме практичний результат для припинення війни. Під час візиту до Туреччини 4 квітня він провів переговори з Ердоганом, який підтвердив готовність країни сприяти мирним ініціативам, зокрема зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині.

