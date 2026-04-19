"Це велике досягнення": Буданов розкрив, про що Україні вдалося домовитися з Росією

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про суттєвий прогрес у перемовинах між Україною та Росією. За його словами, військова підгрупа переговорної команди повністю завершила опрацювання свого блоку питань, що стало важливим результатом діалогу між Києвом та Москвою.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов в інтерв’ю молдавському ресурсу "Маленькая страна" розповів про переговори Росії та України. За словами посадовця, військовий напрям переговорів уже повністю опрацьований. Йдеться, зокрема, про механізми, які можуть діяти після завершення бойових дій, а також формат можливого режиму безпеки.

"Це вже велике досягнення", — сказав Буданов.

Очільник ОП зазначив, що в умовах тривалої війни сам факт просування в таких складних питаннях є важливим сигналом.

Окремо Буданов підкреслив, що ключовим питанням для України залишаються міжнародні гарантії безпеки. За його словами, саме цей блок зараз перебуває на завершальному етапі узгодження.

"Питання номер один", — так Буданов охарактеризував тему гарантій безпеки для України.

Йдеться про майбутні механізми захисту держави, які мають унеможливити повторення агресії після завершення війни.

Водночас Буданов визнав, що остаточного рішення на переговорах щодо територій наразі немає. За його словами, саме цей напрямок залишається одним із найскладніших у перемовному процесі між Україною та Росією.

