Война с Россией "Это большое достижение": Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией
"Это большое достижение": Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией

Буданов сообщил, что на переговорах Украины и РФ главным вопросом остается вопрос гарантий безопасности, а тема территорий является самой сложной.

19 апреля 2026, 13:30
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о существенном прогрессе в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, военная подгруппа переговорной команды полностью завершила проработку своего блока вопросов, что стало важным результатом диалога между Киевом и Москвой.

"Это большое достижение": Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью молдавскому ресурсу "Маленькая страна" рассказал о переговорах России и Украины. По словам чиновника, военное направление переговоров уже полностью проработано. Речь идет, в частности, о механизмах, которые могут действовать после боевых действий, а также формат возможного режима безопасности.

"Это уже большое достижение", – сказал Буданов.

Глава ОП отметил, что в условиях длительной войны сам факт продвижения в таких сложных вопросах является важным сигналом.

Отдельно Буданов подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины остаются международные гарантии безопасности. По его словам, именно этот блок находится сейчас на завершающем этапе согласования.

"Вопрос номер один", – так Буданов охарактеризовал тему гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о будущих механизмах защиты государства, которые должны сделать невозможным повторение агрессии после завершения войны.

В то же время Буданов признал, что окончательного решения на переговорах по территориям пока нет. По его словам, именно это направление остается одним из самых сложных в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал украинские условия, принятые Россией на переговорах.

Также "Комментарии" писали, что Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vhBOvtb3vPA
