"Это большое достижение": Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о существенном прогрессе в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, военная подгруппа переговорной команды полностью завершила проработку своего блока вопросов, что стало важным результатом диалога между Киевом и Москвой.

Кирилл Буданов в интервью молдавскому ресурсу "Маленькая страна" рассказал о переговорах России и Украины. По словам чиновника, военное направление переговоров уже полностью проработано. Речь идет, в частности, о механизмах, которые могут действовать после боевых действий, а также формат возможного режима безопасности.

"Это уже большое достижение", – сказал Буданов.

Глава ОП отметил, что в условиях длительной войны сам факт продвижения в таких сложных вопросах является важным сигналом.

Отдельно Буданов подчеркнул, что ключевым вопросом для Украины остаются международные гарантии безопасности. По его словам, именно этот блок находится сейчас на завершающем этапе согласования.

"Вопрос номер один", – так Буданов охарактеризовал тему гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о будущих механизмах защиты государства, которые должны сделать невозможным повторение агрессии после завершения войны.

В то же время Буданов признал, что окончательного решения на переговорах по территориям пока нет. По его словам, именно это направление остается одним из самых сложных в переговорном процессе между Украиной и Россией.

