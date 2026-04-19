Есть предложение закончить войну: Украина обратилась к Турции для встречи Зеленского и Путина

Украина обратилась к Турции с предложением помочь организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В Киеве заявляют, что готовы к переговорам на самом высоком уровне, если это приблизит окончание войны в Украине.

Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформу" заявил, что Турция может сыграть немаловажную роль в мирном процессе. По его словам, Анкара может организовать встречу Зеленского и Путина для окончания войны, а у Украины есть действенные предложения.

"Мы обратились к Турции, чтобы рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения", – сказал министр.

При этом глава МИД отметил, что Анкара уже неоднократно выступала площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Турция сохраняет контакты с обеими сторонами и имеет опыт посредничества по сложным международным вопросам. Сибига отметил, что хорошо знает турецкую дипломатию еще со времени работы послом в этой стране и высоко оценивает ее возможности.

"Они очень эффективны. И это нужно принимать во внимание и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в окончании российской агрессии. Мы надеемся на роль Турции, которая может сыграть и ускорить мирный процесс", – добавил Сибига.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к встрече на уровне лидеров в любом формате, если это будет иметь практический результат для прекращения войны. В ходе визита в Турцию 4 апреля он провел переговоры с Эрдоганом, который подтвердил готовность страны содействовать мирным инициативам, в частности, встречи Зеленского и Путина в Турции.

