Есть предложение закончить войну: Украина обратилась к Турции для встречи Зеленского и Путина

Slava Kot
Украина обратилась к Турции с предложением помочь организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В Киеве заявляют, что готовы к переговорам на самом высоком уровне, если это приблизит окончание войны в Украине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформу" заявил, что Турция может сыграть немаловажную роль в мирном процессе. По его словам, Анкара может организовать встречу Зеленского и Путина для окончания войны, а у Украины есть действенные предложения.
При этом глава МИД отметил, что Анкара уже неоднократно выступала площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Турция сохраняет контакты с обеими сторонами и имеет опыт посредничества по сложным международным вопросам. Сибига отметил, что хорошо знает турецкую дипломатию еще со времени работы послом в этой стране и высоко оценивает ее возможности.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к встрече на уровне лидеров в любом формате, если это будет иметь практический результат для прекращения войны. В ходе визита в Турцию 4 апреля он провел переговоры с Эрдоганом, который подтвердил готовность страны содействовать мирным инициативам, в частности, встречи Зеленского и Путина в Турции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ОП Кирилл Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться на переговорах с Россией. По его словам, "это большое достижение".
Также "Комментарии" писали о том, когда закончится война: у Путина на столе лежат 3 сценария.