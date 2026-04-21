Зеленський пішов проти Трампа: що пропонують у США для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає особисте президентство Дональда Трампа достатньою гарантією безпеки для України після закінчення війни. За його словами, будь-які домовленості про припинення війни мають враховувати не лише нинішню політичну ситуацію у США, а й ризики майбутнього.

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону "Єдині Новини" наголосив, що якщо гарантії безпеки будуватимуться лише на чинній адміністрації у Вашингтоні, тоді виникне питання, що буде з війною в Україні після завершення каденції Трампа.

"Наприклад, у США кажуть: "Президент Трамп". Президент Трамп буде залишатися на посаді 2,5 року. А що потім будемо робити?", — сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що якщо міжнародні партнери не братимуть участі у забезпеченні безпеки, Росія зможе використати паузу для перегрупування сил і згодом знову атакувати.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Дивіться, якщо там немає на контактній лінії присутності наших партнерів... чому руським через якийсь термін знову не почати наступ? Я просто не розумію чому. Я причин не бачу. Що їх буде обмежувати?", – додав президент.

Окремо Зеленський прокоментував ідеї можливого виходу українських сил із частини Донбасу в межах потенційних компромісів. Такий сценарій він назвав стратегічно небезпечним і морально руйнівним.

