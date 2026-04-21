Зеленський пішов проти Трампа: що пропонують у США для закінчення війни

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає особисте президентство Дональда Трампа достатньою гарантією безпеки для України після закінчення війни. За його словами, будь-які домовленості про припинення війни мають враховувати не лише нинішню політичну ситуацію у США, а й ризики майбутнього.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону "Єдині Новини" наголосив, що якщо гарантії безпеки будуватимуться лише на чинній адміністрації у Вашингтоні, тоді виникне питання, що буде з війною в Україні після завершення каденції Трампа.
Зеленський зауважив, що якщо міжнародні партнери не братимуть участі у забезпеченні безпеки, Росія зможе використати паузу для перегрупування сил і згодом знову атакувати.
Окремо Зеленський прокоментував ідеї можливого виходу українських сил із частини Донбасу в межах потенційних компромісів. Такий сценарій він назвав стратегічно небезпечним і морально руйнівним.
