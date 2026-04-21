Зеленский пошел против Трампа: что предлагают в США для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает личное президентство Дональда Трампа достаточной гарантией безопасности Украины после окончание войны. По его словам, какие-либо договоренности о прекращении войны должны учитывать не только нынешнюю политическую ситуацию в США, но и риски будущего.

Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые Новости" подчеркнул, что если гарантии безопасности будут строиться только на действующей администрации в Вашингтоне, тогда возникнет вопрос, что будет с войной в Украине после завершения каденции Трампа.

"К примеру, в США говорят: "Президент Трамп". Президент Трамп будет оставаться в должности 2,5 года. А что потом будем делать?", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что если международные партнеры не будут участвовать в обеспечении безопасности, Россия сможет использовать паузу для перегруппировки сил и впоследствии снова атаковать.

"Какие гарантии безопасности Украине дают? Смотрите, если там нет на контактной линии присутствия наших партнеров... почему русским через какой-то срок снова не начать наступление? Я просто не понимаю почему. Я причин не вижу. Что их будет ограничивать?", — добавил президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал идеи возможного выхода украинских сил из части Донбасса в рамках потенциальных компромиссов. Такой сценарий он назвал стратегически опасным и нравственно разрушительным.

