Зеленский пошел против Трампа: что предлагают в США для окончания войны

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает личное президентство Дональда Трампа достаточной гарантией безопасности Украины после окончание войны. По его словам, какие-либо договоренности о прекращении войны должны учитывать не только нынешнюю политическую ситуацию в США, но и риски будущего.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые Новости" подчеркнул, что если гарантии безопасности будут строиться только на действующей администрации в Вашингтоне, тогда возникнет вопрос, что будет с войной в Украине после завершения каденции Трампа.
Зеленский отметил, что если международные партнеры не будут участвовать в обеспечении безопасности, Россия сможет использовать паузу для перегруппировки сил и впоследствии снова атаковать.
Отдельно Зеленский прокомментировал идеи возможного выхода украинских сил из части Донбасса в рамках потенциальных компромиссов. Такой сценарий он назвал стратегически опасным и нравственно разрушительным.
