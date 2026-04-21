Що Зеленський сказав про вихід ЗСУ з Донбасу

Ткачова Марія
Володимир Зеленський заявив, що можливий вихід українських військ із Донбасу не розглядається як варіант, оскільки це означатиме стратегічний програш для країни.
Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
За його словами, окремі представники США пропонували сценарій із відходом українських сил та побудовою нових ліній оборони. Втім, президент підкреслив, що не бачить доцільності у такому кроці.
Зеленський наголосив, що оборона в умовах урбанізованої місцевості є значно ефективнішою. Саме тому утримання позицій у містах і населених пунктах має важливе військове значення.
Окрім військових аспектів, президент звернув увагу і на гуманітарний фактор. Йдеться про українців, які залишаються на цих територіях і яких не можна залишити без захисту.
Водночас він підкреслив, що будь-який відхід із займаних позицій може мати серйозні моральні наслідки для української армії, зокрема вплинути на бойовий дух військових.
Таким чином, за словами президента, питання утримання Донбасу є не лише військовим, а й стратегічним та суспільно важливим.