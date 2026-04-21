Що Зеленський сказав про вихід ЗСУ з Донбасу

Володимир Зеленський заявив, що можливий вихід українських військ із Донбасу не розглядається як варіант, оскільки це означатиме стратегічний програш для країни.

Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

За його словами, окремі представники США пропонували сценарій із відходом українських сил та побудовою нових ліній оборони. Втім, президент підкреслив, що не бачить доцільності у такому кроці.

Зеленський наголосив, що оборона в умовах урбанізованої місцевості є значно ефективнішою. Саме тому утримання позицій у містах і населених пунктах має важливе військове значення.

Окрім військових аспектів, президент звернув увагу і на гуманітарний фактор. Йдеться про українців, які залишаються на цих територіях і яких не можна залишити без захисту.

Водночас він підкреслив, що будь-який відхід із займаних позицій може мати серйозні моральні наслідки для української армії, зокрема вплинути на бойовий дух військових.

Таким чином, за словами президента, питання утримання Донбасу є не лише військовим, а й стратегічним та суспільно важливим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році кількість загиблих цивільних в Україні зросла на 31% у порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, яку має розглянути Верховна Рада України.

Згідно з документом, протягом 2025 року загинули 2 514 цивільних, ще 12 142 людини отримали поранення. У звіті наголошується, що цей рік став найсмертоноснішим для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Омбудсман зазначає, що удари по українських містах носять системний характер і спрямовані проти цивільної інфраструктури. За його словами, атаки відбувалися по Києву, Тернополю, Кривому Рогу та Сумах, зокрема у моменти, коли люди перебували у громадських місцях або прямували до храмів.

