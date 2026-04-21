Что Зеленский сказал о выходе ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский заявил, что возможный выход украинских войск из Донбасса не рассматривается как вариант, поскольку это означает стратегический проигрыш для страны.

Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса

По его словам, отдельные представители США предлагали сценарий с уходом украинских сил и построением новых линий обороны. Впрочем, президент подчеркнул, что не видит целесообразности в этом шаге.

Зеленский подчеркнул, что оборона в условиях урбанизированной местности значительно эффективнее. Именно поэтому содержание позиций в городах и населённых пунктах имеет важное военное значение.

Кроме военных аспектов президент обратил внимание и на гуманитарный фактор. Речь идет об украинцах, которые остаются на этих территориях, которых нельзя оставить без защиты.

В то же время он подчеркнул, что любой уход с занимаемых позиций может иметь серьезные моральные последствия для украинской армии, в частности, повлиять на боевой дух военных.

Таким образом, по словам президента, вопрос содержания Донбасса не только военный, но и стратегический и общественно важный.

в 2025 году количество погибших гражданских в Украине выросло на 31% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который должен быть рассмотрен Верховной Радой Украины.

Согласно документу, в течение 2025 года погибли 2514 гражданских, еще 12142 человека получили ранения. В отчете отмечается, что этот год стал самым смертоносным для мирного населения с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Омбудсман отмечает, что удары по украинским городам носят системный характер и направлены против гражданской инфраструктуры. По его словам, атаки происходили по Киеву, Тернополю, Кривому Рогу и Сумам, в частности, в моменты, когда люди находились в общественных местах или направлялись в храмы.

