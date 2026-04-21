Что Зеленский сказал о выходе ВСУ из Донбасса

Ткачова Марія
Владимир Зеленский заявил, что возможный выход украинских войск из Донбасса не рассматривается как вариант, поскольку это означает стратегический проигрыш для страны.
Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
По его словам, отдельные представители США предлагали сценарий с уходом украинских сил и построением новых линий обороны. Впрочем, президент подчеркнул, что не видит целесообразности в этом шаге.
Зеленский подчеркнул, что оборона в условиях урбанизированной местности значительно эффективнее. Именно поэтому содержание позиций в городах и населённых пунктах имеет важное военное значение.
Кроме военных аспектов президент обратил внимание и на гуманитарный фактор. Речь идет об украинцах, которые остаются на этих территориях, которых нельзя оставить без защиты.
В то же время он подчеркнул, что любой уход с занимаемых позиций может иметь серьезные моральные последствия для украинской армии, в частности, повлиять на боевой дух военных.
Таким образом, по словам президента, вопрос содержания Донбасса не только военный, но и стратегический и общественно важный.