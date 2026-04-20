Війна з Росією Найсмертоносніший рік: нові дані про втрати цивільних
Найсмертоносніший рік: нові дані про втрати цивільних

У щорічному звіті омбудсмана зафіксовано різке зростання втрат серед цивільного населення України та нові дані про жертви війни

20 квітня 2026, 23:56
Автор:
Ткачова Марія

У 2025 році кількість загиблих цивільних в Україні зросла на 31% у порівнянні з попереднім роком. Про це йдеться у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, яку має розглянути Верховна Рада України.

Втрати цивільних на війні

Згідно з документом, протягом 2025 року загинули 2 514 цивільних, ще 12 142 людини отримали поранення. У звіті наголошується, що цей рік став найсмертоноснішим для мирного населення від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Омбудсман зазначає, що удари по українських містах носять системний характер і спрямовані проти цивільної інфраструктури. За його словами, атаки відбувалися по Києву, Тернополю, Кривому Рогу та Сумах, зокрема у моменти, коли люди перебували у громадських місцях або прямували до храмів.

Окремо у звіті наведено дані про втрати серед дітей. Від початку повномасштабної війни загинули 686 українських дітей, ще 2 380 отримали поранення.

Загалом, за офіційними даними, з 24 лютого 2022 року в Україні загинули 15 172 мирних жителі, а близько 41 378 людей зазнали поранень.

Водночас у доповіді підкреслюється, що ці цифри стосуються лише територій, які перебувають під контролем України. Дані щодо тимчасово окупованих регіонів залишаються обмеженими і не піддаються повній верифікації. За попередніми оцінками, реальна кількість жертв може бути значно більшою і сягати понад 100 тисяч осіб.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Туапсе Краснодарського краю РФ після атаки на порт місцеві жителі повідомляють про різке погіршення екологічної ситуації. За їхніми словами, у повітрі відчувається сильний запах нафтопродуктів, а в окремих районах фіксують так звані “нафтові дощі”.



Джерело: https://news.novyny.live/lubinets-2025-rik-stav-naismertonosnishim-dlia-tsivilnikh-ukrayintsiv-322663.html
