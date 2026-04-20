«Чтобы дышать — нужно прятаться»: росіяни ніяк не вгомонять паніку

Ткачова Марія
У місті Туапсе Краснодарського краю РФ після атаки на порт місцеві жителі повідомляють про різке погіршення екологічної ситуації. За їхніми словами, у повітрі відчувається сильний запах нафтопродуктів, а в окремих районах фіксують так звані “нафтові дощі”.
Росіяни в шоці від атаки України на Туапсе
Люди скаржаться, що для того, щоб нормально дихати, їм доводиться залишати власні домівки і шукати місця з чистішим повітрям. У соцмережах ситуацію порівнюють із техногенними катастрофами.
Окрім цього, за повідомленнями місцевих, нафтове забруднення поширюється у напрямку узбережжя. Пляма, яка утворилася після атаки на портову інфраструктуру, поступово наближається до пляжів.
Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння як станом повітря, так і потенційними наслідками для довкілля та здоров’я. Водночас офіційна інформація щодо масштабів забруднення та можливих ризиків залишається обмеженою.
Ситуація у Туапсе продовжує розвиватися, а скарги жителів не вщухають.