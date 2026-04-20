Конфлікт усередині РФ: Z-блогер накинувся на росіян

Ткачова Марія
Російський військовослужбовець та Z-блогер Олексій Живов зробив резонансну заяву, в якій різко висловився про громадян РФ, які не беруть участі у війні проти України.
Конфлікт серед росіян через участь у війні в Україні
За його словами, росіяни, які не воюють і не перебувають безпосередньо на фронті, не заслуговують на повагу. Ця заява викликала обговорення і критику, зокрема з боку військового журналіста Юрія Бутусова.
Бутусов нагадав про попередню діяльність Живова, зазначивши, що той тривалий час обіймав посаду заступника командира у складі 88-ї розвідувально-штурмової бригади РФ “Еспаньйола”.
За його словами, у грудні командира цього підрозділу Станіслава Орлова було вбито під час затримання співробітниками ФСБ. Йшлося про підозри у незаконній діяльності, зокрема мародерстві та інших злочинах.
При цьому, як зазначає журналіст, Живов публічно не відреагував на загибель свого командира і не висловив позиції щодо цієї ситуації.
Також Бутусов стверджує, що сам Живов не бере безпосередньої участі у бойових діях, попри жорстку риторику щодо інших росіян.
Ця історія викликала дискусії щодо внутрішніх суперечностей у російському суспільстві та риторики, яка використовується окремими представниками пропагандистського середовища.