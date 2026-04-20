Конфлікт усередині РФ: Z-блогер накинувся на росіян

Російський військовослужбовець та Z-блогер Олексій Живов зробив резонансну заяву, в якій різко висловився про громадян РФ, які не беруть участі у війні проти України.

Конфлікт серед росіян через участь у війні в Україні

За його словами, росіяни, які не воюють і не перебувають безпосередньо на фронті, не заслуговують на повагу. Ця заява викликала обговорення і критику, зокрема з боку військового журналіста Юрія Бутусова.

Бутусов нагадав про попередню діяльність Живова, зазначивши, що той тривалий час обіймав посаду заступника командира у складі 88-ї розвідувально-штурмової бригади РФ “Еспаньйола”.

За його словами, у грудні командира цього підрозділу Станіслава Орлова було вбито під час затримання співробітниками ФСБ. Йшлося про підозри у незаконній діяльності, зокрема мародерстві та інших злочинах.

При цьому, як зазначає журналіст, Живов публічно не відреагував на загибель свого командира і не висловив позиції щодо цієї ситуації.

Також Бутусов стверджує, що сам Живов не бере безпосередньої участі у бойових діях, попри жорстку риторику щодо інших росіян.

Ця історія викликала дискусії щодо внутрішніх суперечностей у російському суспільстві та риторики, яка використовується окремими представниками пропагандистського середовища.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналістка ТСН Юлія Кирієнко заявила, що інформація про нібито можливе оточення Сумщини, яка активно поширювалася у соцмережах, виникла через викривлення її слів.

За її словами, фраза про “найгірший сценарій”, яка стала основою для гучних заголовків у телеграм-каналах, стосувалася виключно потенційних планів російських військ, а не реальної ситуації на фронті. Вона наголосила, що не мала на меті створювати паніку, однак окремі ресурси подали її припущення як факт. Журналістка зазначила, що на тлі загального напруження через війну та повідомлень про активність противника, зокрема щодо інженерних робіт і облаштування позицій з боку Білорусі, важливо обережно формулювати інформацію, навіть якщо йдеться про аналітичні оцінки.

