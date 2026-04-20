Конфликт внутри РФ: Z-блогер набросился на россиян

Российский военнослужащий и Z-блогер Алексей Живов сделал резонансное заявление, в котором резко высказался о гражданах РФ, не участвующих в войне против Украины.

Конфликт среди россиян из-за участия в войне в Украине

По его словам, россияне, которые не воюют и не находятся непосредственно на фронте, не заслуживают уважения. Это заявление вызвало обсуждение и критику, в частности, со стороны военного журналиста Юрия Бутусова.

Бутусов напомнил о предыдущей деятельности Живова, отметив, что тот долгое время занимал должность заместителя командира в составе 88-й разведывательно-штурмовой бригады РФ "Эспаньола".

По его словам, в декабре командир этого подразделения Станислав Орлов был убит во время задержания сотрудниками ФСБ. Речь шла о подозрениях в незаконной деятельности, в том числе мародерстве и других преступлениях.

При этом, как отмечает журналист, Живов публично не отреагировал на гибель своего командира и не высказал позиции по этой ситуации.

Также Бутусов утверждает, что сам Живов не принимает непосредственного участия в боевых действиях, несмотря на жесткую риторику по отношению к другим россиянам.

Эта история вызвала дискуссии по поводу внутренних противоречий в российском обществе и риторики, которая используется отдельными представителями пропагандистской среды.



