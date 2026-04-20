Паніка в мережі: що стоїть за заявами військової журналістки

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко заявила, що інформація про нібито можливе оточення Сумщини, яка активно поширювалася у соцмережах, виникла через викривлення її слів.

За її словами, фраза про “найгірший сценарій”, яка стала основою для гучних заголовків у телеграм-каналах, стосувалася виключно потенційних планів російських військ, а не реальної ситуації на фронті. Вона наголосила, що не мала на меті створювати паніку, однак окремі ресурси подали її припущення як факт.

Журналістка зазначила, що на тлі загального напруження через війну та повідомлень про активність противника, зокрема щодо інженерних робіт і облаштування позицій з боку Білорусі, важливо обережно формулювати інформацію, навіть якщо йдеться про аналітичні оцінки.

Водночас, за її словами, ситуація на Сумщині дійсно залишається складною. Російські війська активізували штурмові дії, основний тиск здійснюється з півночі, однак також фіксуються удари зі сходу та північного заходу.

Противник намагається створити кілька ділянок тиску вздовж кордону, просочуючись і намагаючись закріпитися на окремих позиціях. Така тактика спрямована на формування ширшої лінії фронту, яка в перспективі може дозволити здійснювати охоплення регіону з флангів.

За її оцінкою, цей підхід уже застосовується російськими військами на інших напрямках. Водночас українські підрозділи, зокрема 21-ша окрема механізована бригада та 71-ша десантно-штурмова бригада, успішно відбивають атаки противника, що свідчить про значні втрати з боку РФ під час таких спроб.

Журналістка підкреслила, що сценарій оточення теоретично можливий, однак для його реалізації противнику знадобилися б значні ресурси, наявність яких викликає сумніви. Натомість спроби інфільтрації та постійного тиску на прикордонні ділянки залишаються реальною загрозою.

Також вона нагадала, що наміри російських військ створити так звану “буферну зону” на прикордонні вже озвучувалися раніше і, ймовірно, залишаються актуальними.

За наявною інформацією, на ділянках із ускладненою ситуацією українські сили вже проводять дії для витіснення противника. Очікується, що найближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати, однак інтенсивність тиску з боку РФ може зберігатися.

