На Покровському напрямку, у районі Гришиного, ситуація залишається напруженою — російські війська посилили тиск і намагаються розвинути наступ на населений пункт.

Ситуація у районі Гришиного

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та не дозволяють противнику закріпитися у центральній частині селища. За останні дні українські військові провели результативну операцію проти місця скупчення ворожих сил.

Дочекавшись сприятливого моменту, захисники завдали авіаційного удару по позиції російських військових. Унаслідок ураження підтверджено ліквідацію щонайменше трьох окупантів. За попередніми даними, частина з них опинилася під завалами у підвальних приміщеннях без можливості евакуації.

Паралельно противник активізував дії на північ від Гришиного. Російські підрозділи намагаються обійти населений пункт, використовуючи відкриту місцевість і лісосмуги з південно-західного напрямку. Основна мета таких маневрів — закріплення на північних і північно-західних околицях.

Нещодавно окупанти спробували прорватися цим маршрутом із застосуванням бронетранспортера. Однак Сили оборони знищили техніку разом із особовим складом, зірвавши спробу просування.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію та стримувати наступальні дії противника на цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж итель Дагестану, який проходив строкову службу у складі 150-ї мотострілецької дивізії РФ, заявив про значні втрати особового складу під час бойових дій. За його словами, частина підрозділів не встигала навіть дістатися до місця виконання завдань.

Він розповів, що військові колони з особовим складом могли знищуватися ще на підходах до позицій, не доходячи до безпосередньої участі у штурмах. Йдеться про техніку, зокрема вантажівки, які перевозили бійців. За його словами, у період служби одним із командирів полку був полковник Сергій Куралев, позивний “Нарва”. Колишній військовий стверджує, що дії командування під час штурмових операцій призводили до великих втрат, зокрема серед молодшого офіцерського складу.

