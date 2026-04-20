Россияне рвутся в центр: что происходит прямо сейчас на подступах к Покровску

Ткачова Марія
На Покровском направлении, в районе Гришиного, ситуация остается напряженной – российские войска усилили давление и пытаются развить наступление на населенный пункт.
Ситуация в районе Гришиного
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и не разрешают противнику закрепиться в центральной части поселка. За последние дни украинские военные провели результативную операцию против места скопления вражеских сил.
Дождавшись благоприятного момента, защитники нанесли авиационный удар по позиции российских военных. В результате поражения подтверждена ликвидация не менее трех оккупантов. По предварительным данным, часть из них оказалась под завалами в подвальных помещениях без эвакуации.
Параллельно противник активизировал действия к северу от Гришиного. Российские подразделения пытаются обойти населенный пункт, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Основная цель таких маневров – закрепление на северных и северо-западных окрестностях.
Недавно оккупанты попытались прорваться по этому маршруту с применением бронетранспортера. Однако Силы обороны уничтожили технику вместе с личным составом, сорвав попытку продвижения.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию и сдерживать наступательные действия противника в этом направлении.