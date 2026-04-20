На Покровском направлении, в районе Гришиного, ситуация остается напряженной – российские войска усилили давление и пытаются развить наступление на населенный пункт.

Ситуация в районе Гришиного

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и не разрешают противнику закрепиться в центральной части поселка. За последние дни украинские военные провели результативную операцию против места скопления вражеских сил.

Дождавшись благоприятного момента, защитники нанесли авиационный удар по позиции российских военных. В результате поражения подтверждена ликвидация не менее трех оккупантов. По предварительным данным, часть из них оказалась под завалами в подвальных помещениях без эвакуации.

Параллельно противник активизировал действия к северу от Гришиного. Российские подразделения пытаются обойти населенный пункт, используя открытую местность и лесополосы с юго-западного направления. Основная цель таких маневров – закрепление на северных и северо-западных окрестностях.

Недавно оккупанты попытались прорваться по этому маршруту с применением бронетранспортера. Однако Силы обороны уничтожили технику вместе с личным составом, сорвав попытку продвижения.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию и сдерживать наступательные действия противника в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель Дагестана, который проходил срочную службу в составе 150-й мотострелковой дивизии РФ, заявил о значительных потерях личного состава во время боевых действий. По его словам, часть подразделений не успевала даже добраться до места выполнения задач.

Он рассказал, что военные колонны с личным составом могли уничтожаться еще на подходах к позициям, не доходя до непосредственного участия в штурмах. Речь идет о технике, в частности, грузовиках, которые перевозили бойцов. По его словам, в период службы одним из командиров полка был полковник Сергей Куралев, позывной "Нарва". Бывший военный утверждает, что действия командования во время штурмовых операций приводили к большим потерям, в частности среди младшего офицерского состава.

