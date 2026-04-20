Війна з Росією "Навіть не доїжджали": що відбувалося з колонами перед штурмами
“Навіть не доїжджали”: що відбувалося з колонами перед штурмами

Колишній військовослужбовець РФ заявив про значні втрати у підрозділах, які іноді знищувалися ще до початку штурмових дій

20 квітня 2026, 17:33
Ткачова Марія

Житель Дагестану, який проходив строкову службу у складі 150-ї мотострілецької дивізії РФ, заявив про значні втрати особового складу під час бойових дій. За його словами, частина підрозділів не встигала навіть дістатися до місця виконання завдань.

Нові свідчення про втрати армії рф на війні проти України

Він розповів, що військові колони з особовим складом могли знищуватися ще на підходах до позицій, не доходячи до безпосередньої участі у штурмах. Йдеться про техніку, зокрема вантажівки, які перевозили бійців.

За його словами, у період служби одним із командирів полку був полковник Сергій Куралев, позивний “Нарва”. Колишній військовий стверджує, що дії командування під час штурмових операцій призводили до великих втрат, зокрема серед молодшого офіцерського складу.

Він зазначив, що значна частина командирів підрозділів, з якими він підтримував зв’язок, загинула. Йдеться про командирів взводів і рот, які брали участь у штурмах, де, за його словами, шанси на виживання були мінімальними.

Окрім цього, він повідомив про склад особового складу підрозділів. За його словами, серед бійців було багато найманців і людей, які раніше відбували покарання. Такі підрозділи, як він стверджує, розміщувалися на окремих ділянках і проходили підготовку перед відправкою на передову.

Оприлюднена інформація є свідченням очевидця і потребує додаткової перевірки з незалежних джерел.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що дружина російського військовослужбовця, який зник безвісти, заявила про можливе приховування втрат у підрозділі та відсутність будь-якої комунікації з родинами бійців. Вона оприлюднила відеозвернення, у якому звинуватила командування у байдужому ставленні та небажанні розкривати інформацію про долю військових.



