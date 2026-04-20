“Полк майже зник”: дружина військового звинуватила командування у приховуванні втрат

Дружина російського військовослужбовця, який зник безвісти, заявила про можливе приховування втрат у підрозділі та відсутність будь-якої комунікації з родинами бійців. Вона оприлюднила відеозвернення, у якому звинуватила командування у байдужому ставленні та небажанні розкривати інформацію про долю військових.

Реальні втрати російської армії на війні проти України

Йдеться про Дениса Бодрого, який проходив службу у складі 102-го гвардійського мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ. За словами його дружини Ксенії, військовий зник 26 листопада 2025 року в районі населеного пункту Полтавка, після чого зв’язок із ним обірвався.

З того часу, за її словами, командування не надало родині жодної конкретної інформації про обставини зникнення чи можливе місцеперебування військового. Натомість родичам надходять лише стандартні повідомлення про статус “зниклий безвісти”.

Жінка стверджує, що керівництво підрозділу, яке перебуває у Ростовській області, уникає відповідей і пояснює відсутність інформації посиланням на її “секретність”. Водночас вона заявляє про значні втрати серед особового складу.

За її словами, попри це, нові групи військових продовжують направляти на ті самі позиції, де раніше фіксувалися втрати, зокрема внаслідок ударів безпілотників. Вона вважає такі дії свідченням некомпетентності командирів та причиною нових загибелей.

У своєму зверненні жінка закликала розкрити правду про зниклих військових, надати інформацію їхнім родинам і притягнути до відповідальності тих, хто ухвалює відповідні рішення. Вона наголосила, що приховування даних під приводом секретності не може виправдовувати відсутність відповідей для сімей.

