Жена пропавшего без вести российского военнослужащего заявила о возможном сокрытии потерь в подразделении и отсутствии какой-либо коммуникации с семьями бойцов. Она обнародовала видеообращение, в котором обвинила командование в безразличном отношении и нежелании раскрывать информацию о судьбе военных.

Реальные потери русской армии на войне против Украины

Речь идет о Денисе Бодром, который проходил службу в составе 102-го гвардейского мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. По словам его супруги Ксении, военный исчез 26 ноября 2025 года в районе населенного пункта Полтавка, после чего связь с ним оборвалась.

С того времени, по ее словам, командование не предоставило семье никакой конкретной информации об обстоятельствах исчезновения или возможном местонахождении военного. Родственникам же поступают только стандартные сообщения о статусе “пропавшей без вести”.

Женщина утверждает, что руководство находящегося в Ростовской области подразделения избегает ответов и объясняет отсутствие информации ссылкой на ее "секретность". В то же время, она заявляет о значительных потерях среди личного состава.

По ее словам, несмотря на это, новые группы военных продолжают направлять на те же позиции, где раньше фиксировались потери, в том числе вследствие ударов беспилотников. Она считает такие деяния свидетельством некомпетентности командиров и предпосылкой новейших смертей.

В своем обращении женщина призвала раскрыть правду о пропавших военных, предоставить информацию их семьям и привлечь к ответственности тех, кто принимает соответствующие решения. Она подчеркнула, что сокрытие данных под предлогом секретности не может оправдывать отсутствие ответов для семей.

