Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией "Даже не доезжали": что происходило с колоннами перед штурмами
"Даже не доезжали": что происходило с колоннами перед штурмами

Бывший военнослужащий РФ заявил о значительных потерях в подразделениях, иногда уничтожавшихся еще до начала штурмовых действий

20 апреля 2026, 17:33
Автор:
Ткачова Марія

Житель Дагестана, проходивший срочную службу в составе 150-й мотострелковой дивизии РФ, заявил о значительных потерях личного состава во время боевых действий. По его словам, часть подразделений не успевала даже добраться до места выполнения задач.

"Даже не доезжали": что происходило с колоннами перед штурмами

Новые свидетельства о потерях армии РФ на войне против Украины

Он рассказал, что военные колонны с личным составом могли уничтожаться еще на подходах к позициям, не доходя до непосредственного участия в штурмах. Речь идет о технике, в частности, грузовиках, которые перевозили бойцов.

По его словам, в период службы одним из командиров полка был полковник Сергей Куралев, позывной "Нарва". Бывший военный утверждает, что действия командования во время штурмовых операций приводили к большим потерям, в частности среди младшего офицерского состава.

Он отметил, что значительная часть командиров подразделений, с которыми он поддерживал связь, погибла. Речь идет о участвовавших в штурмах командиров взводов и рот, где, по его словам, шансы на выживание были минимальными.

Кроме того, он сообщил о составе личного состава подразделений. По его словам, среди бойцов было много наемников и людей, ранее отбывавших наказание. Такие подразделения, как утверждает, размещались на отдельных участках и проходили подготовку перед отправкой на передовую.

Обнародованная информация является свидетельством очевидца и требует дополнительной проверки из независимых источников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что супруга пропавшего без вести российского военнослужащего заявила о возможном сокрытии потерь в подразделении и отсутствии какой-либо коммуникации с семьями бойцов. Она обнародовала видеообращение, в котором обвинила командование в безразличном отношении и нежелании раскрывать информацию о судьбе военных.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
