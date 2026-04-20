Паника в сети: что стоит за заявлениями военной журналистки

Журналистка ТСН Юлия Кириенко заявила, что информация о якобы возможном окружении Сумщины, которая активно распространялась в соцсетях, возникла из-за искажения ее слов.

По ее словам, фраза о "худшем сценарии", которая стала основой для громких заголовков в телеграмм-каналах, касалась исключительно потенциальных планов российских войск, а не реальной ситуации на фронте. Она подчеркнула, что не имела целью создавать панику, однако отдельные ресурсы подали ее предположение как факт.

Журналистка отметила, что на фоне общего напряжения из-за войны и сообщений об активности противника, в частности по инженерным работам и обустройству позиций со стороны Беларуси, важно осторожно формулировать информацию, даже если речь идет об аналитических оценках.

В то же время, по ее словам, ситуация в Сумской области действительно остается сложной. Российские войска активизировали штурмовые действия, основное давление осуществляется с севера, однако также фиксируются удары с востока и северо-запада.

Противник пытается создать несколько участков давления вдоль границы, проникая и пытаясь закрепиться на отдельных позициях. Такая тактика направлена на формирование более широкой линии фронта, которая в перспективе может позволить производить охват региона с флангов.

По ее оценке, этот подход уже применяется российскими войсками по другим направлениям. В то же время, украинские подразделения, в частности 21-я отдельная механизированная бригада и 71-я десантно-штурмовая бригада, успешно отражают атаки противника, что свидетельствует о значительных потерях со стороны РФ во время таких попыток.

Журналистка подчеркнула, что сценарий окружения теоретически возможен, однако для его реализации противнику понадобились бы значительные ресурсы, наличие которых вызывает сомнения. В то же время попытки инфильтрации и постоянного давления на пограничные участки остаются реальной угрозой.

Также она напомнила, что намерения российских войск создать так называемую "буферную зону" на пограничных уже озвучивались раньше и, вероятно, остаются актуальными.

По имеющейся информации, на участках с усложненной ситуацией украинские силы уже проводят действия по вытеснению противника. Ожидается, что в ближайшее время ситуацию удастся стабилизировать, однако интенсивность давления со стороны РФ может сохраняться.

