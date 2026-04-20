"Чтобы дышать - нужно прятаться": россияне никак не угомонят панику

Ткачова Марія
В городе Туапсе Краснодарского края РФ после атаки на порт местные жители сообщают о резком ухудшении экологической ситуации. По их словам, в воздухе ощущается сильный запах нефтепродуктов, а в отдельных районах фиксируют так называемые "нефтяные дожди".
Россияне в шоке от атаки Украины на Туапсе
Люди жалуются, что для того, чтобы нормально дышать, им приходится покидать собственные дома и искать места с более чистым воздухом. В соцсетях ситуацию сравнивают с техногенными катастрофами.
Кроме того, по сообщениям местных, нефтяное загрязнение распространяется в направлении побережья. Пятно, образовавшееся после атаки на портовую инфраструктуру, постепенно приближается к пляжам.
Местные жители выражают обеспокоенность как состоянием воздуха, так и потенциальными последствиями для окружающей среды и здоровья. В то же время официальная информация о масштабах загрязнения и возможных рисках остается ограниченной.
Ситуация в Туапсе продолжает развиваться, а жалобы жителей не утихают.