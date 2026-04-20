logo

BTC/USD

76329

ETH/USD

2333.13

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Чтобы дышать - нужно прятаться": россияне никак не угомонят панику
commentss НОВОСТИ Все новости

"Чтобы дышать - нужно прятаться": россияне никак не угомонят панику

В российском Туапсе местные жители жалуются на загрязнение воздуха и нефтяные осадки после атаки на порт

20 апреля 2026, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В городе Туапсе Краснодарского края РФ после атаки на порт местные жители сообщают о резком ухудшении экологической ситуации. По их словам, в воздухе ощущается сильный запах нефтепродуктов, а в отдельных районах фиксируют так называемые "нефтяные дожди".

Россияне в шоке от атаки Украины на Туапсе

Люди жалуются, что для того, чтобы нормально дышать, им приходится покидать собственные дома и искать места с более чистым воздухом. В соцсетях ситуацию сравнивают с техногенными катастрофами.

Кроме того, по сообщениям местных, нефтяное загрязнение распространяется в направлении побережья. Пятно, образовавшееся после атаки на портовую инфраструктуру, постепенно приближается к пляжам.

Местные жители выражают обеспокоенность как состоянием воздуха, так и потенциальными последствиями для окружающей среды и здоровья. В то же время официальная информация о масштабах загрязнения и возможных рисках остается ограниченной.

Ситуация в Туапсе продолжает развиваться, а жалобы жителей не утихают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий и Z-блогер Алексей Живов сделал резонансное заявление, в котором резко высказался о гражданах РФ, не участвующих в войне против Украины.
По его словам, россияне, которые не воюют и не находятся непосредственно на фронте, не заслуживают уважения. Это заявление вызвало обсуждение и критику, в частности, со стороны военного журналиста Юрия Бутусова. Бутусов напомнил о предыдущей деятельности Живова, отметив, что тот долгое время занимал должность заместителя командира в составе 88-й разведывательно-штурмовой бригады РФ "Эспаньола". По его словам, в декабре командир этого подразделения Станислав Орлов был убит во время задержания сотрудниками ФСБ. Речь шла о подозрениях в незаконной деятельности, в том числе мародерстве и других преступлениях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости