Война с Россией Самый смертоносный год: новые данные о потерях гражданских
Самый смертоносный год: новые данные о потерях гражданских

В ежегодном отчете омбудсмана зафиксирован резкий рост потерь среди гражданского населения Украины и новые данные о жертвах войны

20 апреля 2026, 23:56
Ткачова Марія

В 2025 году количество погибших гражданских в Украине выросло на 31% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который должен быть рассмотрен Верховной Радой Украины.

Потери гражданских на войне

Согласно документу, в течение 2025 года погибли 2514 гражданских, еще 12142 человека получили ранения. В отчете отмечается, что этот год стал самым смертоносным для мирного населения с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Омбудсман отмечает, что удары по украинским городам носят системный характер и направлены против гражданской инфраструктуры. По его словам, атаки происходили по Киеву, Тернополю, Кривому Рогу и Сумам, в частности, в моменты, когда люди находились в общественных местах или направлялись в храмы.

Отдельно в отчете представлены данные о потерях среди детей. С начала полномасштабной войны погибли 686 украинских детей, еще 2380 получили ранения.

В целом, по официальным данным, с 24 февраля 2022 года в Украине погибли 15 172 мирных жителя, а около 41 378 человек получили ранения.

В докладе подчеркивается, что эти цифры касаются только территорий, которые находятся под контролем Украины. Данные о временно оккупированных регионах остаются ограниченными и не поддаются полной верификации. По предварительным оценкам, реальное количество жертв может быть значительно больше и достигать более 100 тысяч человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Туапсе Краснодарского края РФ после атаки на порт местные жители сообщают о резком ухудшении экологической ситуации. По их словам, в воздухе ощущается сильный запах нефтепродуктов, а в отдельных районах фиксируют так называемые "нефтяные дожди".



Источник: https://news.novyny.live/lubinets-2025-rik-stav-naismertonosnishim-dlia-tsivilnikh-ukrayintsiv-322663.html
