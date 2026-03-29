Що не так з гарантіями безпеки від США для України: чого боїться Трамп

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що реальні гарантії безпеки від США для України існують лише в межах членства в НАТО, а всі інші формати фактично не мають достатньої сили. Однак, за його словами, президент США Дональд Трамп проти вступу України до НАТО, бо боїться прямого конфлікту з РФ.

Дональд Трамп.

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" прокоментував ситуацію щодо гарантій безпеки для України від США. За словами оглядача, найефективнішим механізмом захисту є п’ята стаття НАТО, яка передбачає колективну оборону у разі нападу на одну з держав-членів. Водночас журналіст зауважує, що саме членство України в Альянсі залишається політично складним питанням.

"Про які такі американські гарантії безпеки йде мова? Їх не існує в природі, це черговий фантом, вигадка. Ми просимо незрозуміло що, незрозуміло у кого. Я завжди вважав, що є гарантії безпеки у вигляді 5 статті НАТО, але американці нас при цьому не пускають в НАТО. Вони навіть готові дати гарантії Путіну, що Україна не буде членом НАТО", — вказує Портников.

Портников нагадав про подібну позицію колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка свого часу запевняла Володимира Путіна, що за її каденції Україна не стане членом НАТО. За словами експерта, навіть такі заяви не переконали Кремль від вторгнення в Україну.

На думку Портникова, Трамп боїться прямого конфлікту з РФ, тому не хоче давати реальних гарантій безпеки для України.

"І цих гарантій безпеки ще й немає. Не можна дати те, чого немає. А є ситуація — коли ти боїшся дати те, чого немає тим, хто не знає, що ти хочеш їм дати", — додав Портников.

