Что не так с гарантиями безопасности от США для Украины: чего боится Трамп

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что реальные гарантии безопасности от США для Украины существуют только в рамках членства в НАТО, а все остальные форматы фактически не обладают достаточной силой. Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп против вступления Украины в НАТО, потому что боится прямого конфликта с РФ.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" прокомментировал ситуацию по гарантиям безопасности для Украины от США. По словам обозревателя, наиболее эффективным механизмом защиты является пятая статья НАТО, предусматривающая коллективную оборону в случае нападения на одно из государств-членов. В то же время журналист отмечает, что именно членство Украины в Альянсе остается политически сложным вопросом.

"О каких таких американских гарантиях безопасности идет речь? Их не существует в природе, это очередной фантом, вымысел. Мы просим непонятно что, непонятно у кого. Я всегда считал, что есть гарантии безопасности в виде статьи 5 НАТО, но американцы нас при этом не пускают в НАТО. Они даже готовы дать гарантии Путину, что Украина не станет членом НАТО", — указывает Портников.

Портников напомнил о подобной позиции бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в свое время уверяла Владимира Путина, что при ее каденции Украина не станет членом НАТО. По словам эксперта, даже такие заявления не убедили Кремль от вторжения в Украину.

По мнению Портникова, Трамп боится прямого конфликта с РФ, поэтому не хочет давать реальные гарантии безопасности для Украины.

"И этих гарантий безопасности еще нет. Нельзя дать то, чего нет. А есть ситуация — когда ты боишься дать то, чего нет тем, кто не знает, что ты хочешь им дать", — добавил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал об ультиматуме России относительно окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о причине, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО.