"Мы знаем, чем все закончится": Путин сделал загадочное заявление о финале войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль якобы понимает, чем закончится война России против Украины. Однако глава Кремля не намерен публично раскрывать свои планы по завершению военного конфликта.

Владимир Путин во время встречи с представителями муниципальных властей РФ прокомментировал войну России против Украины. По словам российского лидера, Москва будет продолжать действовать на войне в соответствии с ранее поставленными целями. Путин в очередной раз использовал термин "специальная военная операция", которым российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, будем реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", — сказал Путин.

Кроме того, глава Кремля сообщил о намерении продолжать создание так называемой "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. В Москве утверждают, что подобные действия якобы нужны для защиты приграничных регионов России.

"Постепенно она создается на сопредельной территории. Мы будем и дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", — добавил Путин.

