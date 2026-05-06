Россия нарушила режим тишины: Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая

Slava Kot
Объявленный Украиной режим прекращения огня, который должен стать шагом к деэскалации, был нарушен Россией в первые часы с начала его действия. В Киеве заявляют, что Россия продолжила атаки по Украине и сорвала возможность перемирия на 9 мая.
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что российские силы совершили масштабную атаку по Украине и нарушили режим тишины.
Глава МИД считает, что такие шаги РФ указывают на игнорирование Кремлем призывов к миру. Как пояснил Сибига, Москва отвергла мир, а призывы о перемирии на 9 мая были лишь попыткой Путина получить безопасность на параде в Москве.
Напомним, что ранее Владимир Путин анонсировал возможное прекращение боевых действий на 9 мая. В ответ Владимир Зеленский предложил начать режим тишины ранее с 6 мая, отмечая, что человеческие жизни важнее символических дат. По его словам, если Москва согласится на это перемирие, Украина будет действовать зеркально и не будет вести боевых действий.
