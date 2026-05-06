Россия нарушила режим тишины: Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая

Объявленный Украиной режим прекращения огня, который должен стать шагом к деэскалации, был нарушен Россией в первые часы с начала его действия. В Киеве заявляют, что Россия продолжила атаки по Украине и сорвала возможность перемирия на 9 мая.

Глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что российские силы совершили масштабную атаку по Украине и нарушили режим тишины.

"Россия нарушила прекращение огня, инициированное Украиной в полночь между 5 и 6 мая. Российские атаки с использованием 108 дронов и 3 ракет продолжались в течение ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью", — пишет Сибига.

Глава МИД считает, что такие шаги РФ указывают на игнорирование Кремлем призывов к миру. Как пояснил Сибига, Москва отвергла мир, а призывы о перемирии на 9 мая были лишь попыткой Путина получить безопасность на параде в Москве.

"Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путин заботится только о военных парадах, а не о человеческих жизни. Такая позиция требует сильного и усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, а также новые раунды санкций усиленной поддержкой Украины во всех сферах", — добавил Сибига.

Напомним, что ранее Владимир Путин анонсировал возможное прекращение боевых действий на 9 мая. В ответ Владимир Зеленский предложил начать режим тишины ранее с 6 мая, отмечая, что человеческие жизни важнее символических дат. По его словам, если Москва согласится на это перемирие, Украина будет действовать зеркально и не будет вести боевых действий.

