Страх Путіна перед атаками на Москву 9 травня створює несподіваний подарунок для ЗСУ

Напередодні параду 9 травня Росія значно посилила протиповітряну оборону столиці, "пояс страху" навколо Москви. Однак така концентрація ППО може мати зворотний ефект та призвести до послаблення захисту стратегічних об’єктів в інших регіонах. Про це заявив народний депутат і полковник СБУ Роман Костенко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в ефірі "Еспресо" заявив, що Кремль намагається будь-якою ціною убезпечити столицю від можливих атак, адже удар по Москві в цей день може завдати серйозного іміджевого удару по російському диктатору Володимиру Путіну.

"Це про імідж Росії, яка, розв'язавши криваву війну в центрі Європи, 9 травня танцює на кістках тих, хто переміг нацизм. Вони зараз самі, ставши нацистами та фашистами, намагаються це свято підтримувати. Звичайно, що такий удар по них — дуже серйозний іміджевий удар з політичної, дипломатичної точки зору", — оцінює Костенко можливі наслідки удару по Москві на 9 травня.

За його словами, керівництво РФ через страхи атаки України концентрує ресурси навколо столиці. Однак Костенко зауважує, що така тактика має наслідки. Перекидання систем ППО до Москви оголює інші важливі цілі на російській території.

"Навколо Москви російська ППО утворила "пояс страху", бо вичікують, що Україна може завдати удару. Звичайно, Україна може завдати удару, у нас є такі можливості, які будуть залежати від військово-політичного рішення. Це перше. А друге — відкрито багато об'єктів російського ВПК та нафтопереробної промисловості, від якої Росія бере кошти на війну", — підсумував Костенко.

