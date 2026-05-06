Страх Путіна перед атаками на Москву 9 травня створює несподіваний подарунок для ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Напередодні параду 9 травня Росія значно посилила протиповітряну оборону столиці, "пояс страху" навколо Москви. Однак така концентрація ППО може мати зворотний ефект та призвести до послаблення захисту стратегічних об’єктів в інших регіонах. Про це заявив народний депутат і полковник СБУ Роман Костенко.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Роман Костенко в ефірі "Еспресо" заявив, що Кремль намагається будь-якою ціною убезпечити столицю від можливих атак, адже удар по Москві в цей день може завдати серйозного іміджевого удару по російському диктатору Володимиру Путіну.
За його словами, керівництво РФ через страхи атаки України концентрує ресурси навколо столиці. Однак Костенко зауважує, що така тактика має наслідки. Перекидання систем ППО до Москви оголює інші важливі цілі на російській території.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чого насправді зараз боїться Путін. Не українських дронів на параді у Москві.