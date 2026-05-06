Страх Путина перед атаками на Москву 9 мая создает неожиданный подарок для ВСУ

Slava Kot
В преддверии парада 9 мая Россия значительно усилила противовоздушную оборону столицы, "пояс страха" вокруг Москвы. Однако такая концентрация ПВО может иметь обратный эффект и привести к ослаблению защиты стратегических объектов в других регионах. Об этом заявил народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко.
Роман Костенко в эфире "Эспрессо" заявил, что Кремль пытается любой ценой обезопасить столицу от возможных атак, ведь удар по Москве в этот день может нанести серьезный имиджевый удар по российскому диктатору Владимиру Путину.
По его словам, руководство РФ из-за страхов атаки Украины концентрирует ресурсы вокруг столицы. Однако Костенко отмечает, что такая тактика имеет последствия. Переброска систем ПВО в Москву обнажает другие важные цели на российской территории.
