Страх Путина перед атаками на Москву 9 мая создает неожиданный подарок для ВСУ
Страх Путина перед атаками на Москву 9 мая создает неожиданный подарок для ВСУ

Россия взимает ПВО в Москву до 9 мая, обнажая другие регионы. Как это может использовать Украина.

6 мая 2026, 09:15
В преддверии парада 9 мая Россия значительно усилила противовоздушную оборону столицы, "пояс страха" вокруг Москвы. Однако такая концентрация ПВО может иметь обратный эффект и привести к ослаблению защиты стратегических объектов в других регионах. Об этом заявил народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роман Костенко в эфире "Эспрессо" заявил, что Кремль пытается любой ценой обезопасить столицу от возможных атак, ведь удар по Москве в этот день может нанести серьезный имиджевый удар по российскому диктатору Владимиру Путину.

"Это об имидже России, которая, развязав кровавую войну в центре Европы, 9 мая танцует на костях победивших нацизм. Они сейчас сами, став нацистами и фашистами, стараются поддерживать этот праздник. Конечно, такой удар по ним – очень серьезный имиджевый удар с политической, дипломатической точки зрения", – оценивает Костенко возможные последствия удара по Москве на 9 мая.

По его словам, руководство РФ из-за страхов атаки Украины концентрирует ресурсы вокруг столицы. Однако Костенко отмечает, что такая тактика имеет последствия. Переброска систем ПВО в Москву обнажает другие важные цели на российской территории.

"Вокруг Москвы российская ПВО образовала "пояс страха", потому что выжидают, что Украина может нанести удар. Конечно, Украина может нанести удар, у нас есть такие возможности, которые будут зависеть от военно-политического решения. Это первое. А второе – открыто много объектов российского ВПК и нефтеперерабатывающей промышленности, от которой Россия берет средства на войну", – подытожил Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего на самом деле сейчас боится Путин. Нет украинских дронов на параде в Москве.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-navkolo-moskvi-z-ppo-stvorili-poyas-strakhu-polkovnik-sbu-kostenko-pro-pidgotovku-u-rf-do-paradu-na-9-travnya?amp
