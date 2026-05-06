Страх Путина перед атаками на Москву 9 мая создает неожиданный подарок для ВСУ

В преддверии парада 9 мая Россия значительно усилила противовоздушную оборону столицы, "пояс страха" вокруг Москвы. Однако такая концентрация ПВО может иметь обратный эффект и привести к ослаблению защиты стратегических объектов в других регионах. Об этом заявил народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко.

Роман Костенко в эфире "Эспрессо" заявил, что Кремль пытается любой ценой обезопасить столицу от возможных атак, ведь удар по Москве в этот день может нанести серьезный имиджевый удар по российскому диктатору Владимиру Путину.

"Это об имидже России, которая, развязав кровавую войну в центре Европы, 9 мая танцует на костях победивших нацизм. Они сейчас сами, став нацистами и фашистами, стараются поддерживать этот праздник. Конечно, такой удар по ним – очень серьезный имиджевый удар с политической, дипломатической точки зрения", – оценивает Костенко возможные последствия удара по Москве на 9 мая.

По его словам, руководство РФ из-за страхов атаки Украины концентрирует ресурсы вокруг столицы. Однако Костенко отмечает, что такая тактика имеет последствия. Переброска систем ПВО в Москву обнажает другие важные цели на российской территории.

"Вокруг Москвы российская ПВО образовала "пояс страха", потому что выжидают, что Украина может нанести удар. Конечно, Украина может нанести удар, у нас есть такие возможности, которые будут зависеть от военно-политического решения. Это первое. А второе – открыто много объектов российского ВПК и нефтеперерабатывающей промышленности, от которой Россия берет средства на войну", – подытожил Костенко.

