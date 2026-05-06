Россия сорвала перемирие Украины: первая реакция Зеленского
Россия сорвала перемирие Украины: первая реакция Зеленского

Россия нарушила режим тишины. Зеленский сообщил о сотнях атак, авиаударах и штурмах после объявления перемирия.

6 мая 2026, 13:05
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, инициированный Киевом. По его словам, несмотря на объявленную "тишину", российские войска продолжили интенсивные атаки по всей линии фронта и украинских городов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток зафиксировано около 1820 нарушений режима тишины. Речь идет об обстрелах, штурмовых действиях, авиаударах и атаках дронами. В частности, российская армия совершила почти 30 штурмов, более 20 авиационных ударов с применением более 70 управляемых авиабомб, а также массированно использовала беспилотники.

По словам Зеленского, украинские силы обороны смогли обезвредить около 90 ударных дронов. В то же время, удары продолжались по ряду городов, среди которых Днепр, Запорожье и Краматорск.

"Выбор России — очевидный отказ от тишины и от сохранения жизней. Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – плохое время для публичных "празднований"", — указывает Зеленский.

В Киеве заявляют, что действовали "зеркально" в случае соблюдения режима тишины со стороны Москвы. Однако, по словам президента, на фоне дипломатических предложений Россия продолжила эскалацию.

"Наши дипломатические предложения есть у российской стороны, и единственное, что нужно — это готовность России двигаться к реальному миру. По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал возможное прекращение боевых действий на 9 мая, когда в Москве запланирован парад ко Дню победы. В ответ Владимир Зеленский предложил начать режим тишины ранее с 6 мая, отмечая, что человеческие жизни важнее символических дат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нарушила режим тишины. Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что страх Путина перед атаками на Москву 9 мая создает неожиданный подарок для ВСУ.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18908
