Россия сорвала перемирие Украины: первая реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвала режим прекращения огня, инициированный Киевом. По его словам, несмотря на объявленную "тишину", российские войска продолжили интенсивные атаки по всей линии фронта и украинских городов.
Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток зафиксировано около 1820 нарушений режима тишины. Речь идет об обстрелах, штурмовых действиях, авиаударах и атаках дронами. В частности, российская армия совершила почти 30 штурмов, более 20 авиационных ударов с применением более 70 управляемых авиабомб, а также массированно использовала беспилотники.
По словам Зеленского, украинские силы обороны смогли обезвредить около 90 ударных дронов. В то же время, удары продолжались по ряду городов, среди которых Днепр, Запорожье и Краматорск.
В Киеве заявляют, что действовали "зеркально" в случае соблюдения режима тишины со стороны Москвы. Однако, по словам президента, на фоне дипломатических предложений Россия продолжила эскалацию.
Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал возможное прекращение боевых действий на 9 мая, когда в Москве запланирован парад ко Дню победы. В ответ Владимир Зеленский предложил начать режим тишины ранее с 6 мая, отмечая, что человеческие жизни важнее символических дат.
